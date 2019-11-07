В Луганске произошло двойное ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло двойное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 6 ноября в районе кв. Гаевого: одновременно столкнулись два легковых авто – и чуть дальше по дороге еще два легковых автомобиля.

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