В Луганске произошло двойное ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло двойное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают очевидцы, авария произошла 6 ноября в районе кв. Гаевого: одновременно столкнулись два легковых авто – и чуть дальше по дороге еще два легковых автомобиля.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Очевидцы сообщают об аварии в Донецке (Фото)
- Пусть водитель трамвая расскажет, как обгонял, как подрезал: В Донецке произошло курьезное ДТП (Фото)
- В Донецке в аварию попал автомобиль «полиции» (Фото)
- В «ДНР»: В Донецке, Макеевке и Ясиноватой в ДТП пострадали пешеходы
- В Донецке рассказали о трех авариях (Фото)
Комментарии