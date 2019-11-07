Перепись населения в Украине: Гончарук рассказал о подготовке к процессу

Перепись населения в Украине можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн, которые были заложены на это в проекте госбюджета-2020 к первому чтению. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 6 ноября в ходе брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сейчас в нашем правительстве этим вопросом занимается Дмитрий Дубилет. Он как раз готовит вопросы, на которые мы бы хотели вследствие переписи получить адекватные релевантные ответы. До конца года мы планируем провести "цифровую" перепись населения – с помощью различных статистических математических методов, за счет работы с реестрами, их объединения и сопоставления», – сказал он.

«Потом мы посмотрим, что еще мы хотим знать, и, в зависимости от того, какое техническое задание будет стоять перед нами в следующем году, будем формировать логику, по которой будет проходить этот опрос», – продолжил Гончарук.

По его мнению, для переписи населения Украины можно найти «кучу инструментов для оптимизации» этого процесса.

«Например, к переписи можно привлечь работников "Укрпочты" и работников других государственных компаний. Мы пытаемся понять, что мы хотим получить в сухом остатке, и можно ли получить тот же результат с тем же уровнем качества дешевле. Выполнив отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая ранее закладывалась в 3,4 млрд грн, чрезмерная. Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле», – считает премьер-министр.

«Что касается методологии этого процесса, мы будем говорить об этом примерно в январе, потому что перепись планируется в следующем году аж в декабре. Это релевантный месяц, когда люди, как правило, дома. Времени на подготовку к переписи населения в следующем году у нас достаточно», – добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, во время Всеукраинской переписи населения жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи планировался в сумме 5 млрд грн. Ранее сообщалось об особенностях подготовки к переписи населения в Краматорске и в Славянске.

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