Прогулка по Камброду: Как выглядит старейший район Луганска сегодня (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит наименьший и самый старый район города – Каменнобродский, который в народе называют Камброд.

Этот район наименьший по площади и населению. Он расположен на севере Луганска и застроен в основном частными постройками и промышленными зданиями.

Луганчанин прошелся по улице Артема и показал, как выглядят здесь жилые дома, дороги и храм.

На территории Камброда находится старейшая православная церковь Луганска – Петропавловский кафедральный собор, основанный в 1761 году.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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