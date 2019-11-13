Прогулка по Камброду: Как выглядит старейший район Луганска сегодня (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит наименьший и самый старый район города – Каменнобродский, который в народе называют Камброд.
Этот район наименьший по площади и населению. Он расположен на севере Луганска и застроен в основном частными постройками и промышленными зданиями.
Луганчанин прошелся по улице Артема и показал, как выглядят здесь жилые дома, дороги и храм.
На территории Камброда находится старейшая православная церковь Луганска – Петропавловский кафедральный собор, основанный в 1761 году.
Фото: скриншот видео YouTube
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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