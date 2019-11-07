Замглавы Госпогранслужбы проверил КПВВ на Луганщине (Фото)

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины полковник Владимир Никифоренко с рабочей поездкой побывал в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине. Он проинспектировал подразделения Лисичанского пограничного отряда, а также проверил работу КПВВ на линии разграничения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В частности, Владимир Никифоренко побывал на КПВВ «Золотое». Он ознакомился с условиями несения службы военнослужащими Госпогранслужбы и обустройством контрольного пункта. Кроме того, первый заместитель руководителя пограничного ведомства встретился с руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, с которым обсудил важные вопросы по функционированию КПВВ «Золотое».

Никифоренко подчеркнул важность полноценного функционирования этого КПВВ. И в случае его открытия людям будет легче и комфортнее пересекать линию разграничения в пределах Луганской области. Также это разгрузит КПВВ «Станица Луганская» и «Майорское». Однако для обеспечения безопасности и ритмичности пропускных операций необходимо улучшить инфраструктуру КПВВ. Для полноценного функционирования нужно дообустроить сервисные зоны и другие помещения.

Сейчас КПВВ работает в одностороннем порядке: незаконные вооруженные формирования блокируют пропускные операции со своей стороны. Также сейчас здесь осуществляется пропуск местных жителей города Золотое и населенных пунктов вблизи Золотого.

Также Никифоренко побывал и на единственном действующем на сегодня на Луганщине КПВВ «Станица Луганская». Он отметил, что руководство пограничного ведомства оценивает эффективность деятельности персонала, в том числе и по отзывам людей. Сами же люди во время общения положительно оценили работу пограничников и поделились, что время ожидания прохождения контрольных операций значительно уменьшилось.

Как отметил Никифоренко, подводя итоги визита на КПВВ «Станица Луганская», главными координаторами в контрольных пунктах должны быть пограничники. Именно они обеспечивают безопасность граждан и несут ответственность за сохранение их жизни и здоровья. При возникновении любой кризисной ситуации пограничники должны координировать деятельность всех контрольных служб на КПВВ и принимать окончательные решения по локализации такой ситуации.

Как сообщалось ранее, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что власти Луганщины готовы открыть КПВВ в Золотом, как только будут достигнуты соответствующие договоренности.

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