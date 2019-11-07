В Донецк и Луганск снова прибыл российский «гуманитарный конвой»

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 7 ноября, прибыл 90-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «сегодня утром в Донецк прибыл юбилейный 90 гуманитарный конвой МЧС России. В данный момент идет процесс разгрузки машин конвоя на складах в Донецке».

В «ЛНР» утверждают, что «автомобили очередного, 90-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. Сегодня 12 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 134,4 т гуманитарного груза. В его составе – 7680 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года массой 42,24 т и 15360 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет массой 92,16 т».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября, затем РФ прислала «гумконвой» 31 октября.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: