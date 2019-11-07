Ситуация в пунктах пропуска утром 7 ноября: Проезда ожидали 255 авто

По состоянию на 7:00 сегодня, 7 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и в рамках режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 36 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8580 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7200 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7120 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3050 человек и 690 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10400 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Karina: «4:24. "Каргилл" уже много, льгота где-то до середины посадки, обычной больше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «7:37. Еленовка в сторону Украины. Очередь за магазин. Льгота ~25-30»;

Олеся: «7:38. За магазин это много машин?»;

Алексей: «7:38. 60-70. Осторожно, туман. ДТП в Еленовке»;

Юлия: «7:49. В Еленовке в сторону Украины машин 100-120. Где-то в 7:10 из-за сильного тумана в последнюю в очереди машину въехала Тойота».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «6:32. Октябрь в Мариуполь, общая в начале подъема».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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