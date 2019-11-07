В Донецке «скорая помощь» сбила человека, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, по ул. 301 Стрелковой Дивизии «скорая помощь» сбила человека на пешеходном переходе. О возрасте пострадавшего данные разнятся: одни говорят, что это был ребенок, другие – что взрослый человек.

О состоянии пострадавшего и других обстоятельствах ДТП очевидцы не сообщают.

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