В Донецке «скорая помощь» сбила человека, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, по ул. 301 Стрелковой Дивизии «скорая помощь» сбила человека на пешеходном переходе. О возрасте пострадавшего данные разнятся: одни говорят, что это был ребенок, другие – что взрослый человек.
О состоянии пострадавшего и других обстоятельствах ДТП очевидцы не сообщают.
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