Сводка из зоны ООС за 6 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Осколочные ранения получили 4-ро военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Песок – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны НВФ:

неподалеку Травневого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

на окраине Новотошковского – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

С начала текущих суток НВФ осуществили 2 обстрела. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 283 единицы. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская", район "Вольво-центра", аэропорт, Еленовка, Спартак, Каштановое, Жабичево, Крутая Балка на донецком направлении; поселки шахты имени Гагарина и 6/7, Доломитное на горловском направлении; Новоласпа, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Новая Таврия на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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