Красный Крест направил очередную партию гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса продуктовые наборы и мебель. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 16,48 тонны», – сказано в сообщении.

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