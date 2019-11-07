В «ДНР» рецидивисты убили пенсионерку

В неподконтрольном украинским властям Донецке убили пожилую женщину. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Петровском районе города.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа 68-летней местной жительницы с многочисленными травмами. Правоохранители по "горячим следам" установили двоих ранее судимых подозреваемых. Действия злоумышленников подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности происшествия не сообщаются.

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