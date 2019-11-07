Сумасшедшая игра, – Мораес о невероятном камбэке «Шахтера»

После волевой ничьи в Лиге чемпионов, которую в среду, 6 ноября, в Загребе в матче с местным «Динамо» вырвал «Шахтер», события на поле прокомментировал автор второго мяча дончан Жуниор Мораес, пишет «Сегодня».

«Это была сумасшедшая игра. Сейчас я испытываю смешанные чувства. Мы не смогли победить, хотя начали очень хорошо. Но потом допустили ошибки и, когда после удаления в составе "Динамо" имели на одного игрока больше, не смогли этим воспользоваться для того, чтобы выиграть этот матч. Потом мы потеряли концентрацию, пропустили два гола, но проявили характер и боролись до самого конца. Мы верили, что можем сражаться и заполучить эту ничью. Так что с одной стороны я очень расстроен, потому что мы могли выиграть этот матч, но с другой – я счастлив, что мы бились до конца ради ничьей», – сказал Мораес.

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