В Донецке показали цены на продукты на рынке «Соловки» (Фото)

В Донецке показали цены на продукты на рынке «Соловки» (Фото)

12.11.19 08:46dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Артем Рыбин и его жена Татьяна побывали в неподконтрольном украинским властям Донецке. Они посетили рынок «Соловки» в Ленинском районе, где показали цены на продукты.

На рынке продают овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие товары.

Мясные продукты стоят (за кг):

  • домашние куры – 200 руб. (77 грн по местному курсу на 12.11.2019);
  • сало – 220 руб. (85 грн);
  • баранина на кости – 250 руб. (96 грн).

Овощи продают по цене (за кг):

  • чеснок – 120 руб. (46 грн);
  • тыква – 10 руб. (4 грн);
  • лук мелкий (опт) – 12 руб. (5 грн);
  • лук крупный (опт) – 15 руб. (6 грн);
  • картофель – 23-25 руб. (9-10 грн);
  • картофель (опт) – 15-17 руб. (6-7 грн);
  • капуста – 16 руб. (6 грн);
  • помидоры – 35 руб. (13 грн);
  • морковь – 18 руб. (7 грн).

Фрукты и ягоды в ноябре стоят (за кг):

  • гранат – 130 руб. (50 грн);
  • виноград – 80 руб. (31 грн);
  • гранаты – 75 руб. (29 грн);
  • хурма – 85 руб. (33 грн);
  • фейхоа – 130 руб. (50 грн);
  • лимоны – 140 руб. (54 грн);
  • яблоки – от 65 руб. (25 грн);
  • клубника – 100 руб. (38 грн) за стаканчик.

Кроме того, на «Соловках» можно купить куриные яйца – от 50 руб. (19 грн) за десяток, перепелиные яйца – 30 руб. (12 грн) за десяток, свежего карпа – по 180 руб. (69 грн) за кг, грибы вешенки – 150 руб. (58 грн) за кг.

Напомним, ранее Рыбины показали, каких животных продают на рынке «Соловки».

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