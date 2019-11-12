В Донецке показали цены на продукты на рынке «Соловки» (Фото)

Артем Рыбин и его жена Татьяна побывали в неподконтрольном украинским властям Донецке. Они посетили рынок «Соловки» в Ленинском районе, где показали цены на продукты.

На рынке продают овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие товары.

Мясные продукты стоят (за кг):

домашние куры – 200 руб. (77 грн по местному курсу на 12.11.2019);

сало – 220 руб. (85 грн);

баранина на кости – 250 руб. (96 грн).

Овощи продают по цене (за кг):

чеснок – 120 руб. (46 грн);

тыква – 10 руб. (4 грн);

лук мелкий (опт) – 12 руб. (5 грн);

лук крупный (опт) – 15 руб. (6 грн);

картофель – 23-25 руб. (9-10 грн);

картофель (опт) – 15-17 руб. (6-7 грн);

капуста – 16 руб. (6 грн);

помидоры – 35 руб. (13 грн);

морковь – 18 руб. (7 грн).

Фрукты и ягоды в ноябре стоят (за кг):

гранат – 130 руб. (50 грн);

виноград – 80 руб. (31 грн);

гранаты – 75 руб. (29 грн);

хурма – 85 руб. (33 грн);

фейхоа – 130 руб. (50 грн);

лимоны – 140 руб. (54 грн);

яблоки – от 65 руб. (25 грн);

клубника – 100 руб. (38 грн) за стаканчик.

Кроме того, на «Соловках» можно купить куриные яйца – от 50 руб. (19 грн) за десяток, перепелиные яйца – 30 руб. (12 грн) за десяток, свежего карпа – по 180 руб. (69 грн) за кг, грибы вешенки – 150 руб. (58 грн) за кг.

Напомним, ранее Рыбины показали, каких животных продают на рынке «Соловки».

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