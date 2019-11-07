Мы – не Россия и не Путин: У Зеленского пояснили план переговоров по Донбассу

Украина будет отстаивать свои «красные линии» в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе с лидерами стран-участниц Нормандского формата. Об этом заявила народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Если сейчас мы видим, что Минские соглашения не являются действенными, а они содержали определенные действия о прекращении огня, разведении сил, определенные действия, которые должны сделать стороны, если мы видим, что эти соглашения не работают – например, Россия сейчас требует от нас все новые и новые задачи, как она себе думает, так мы возвращаемся в исходную точку, с которой пришли, к резолюции ООН», – отметила она.

«Мы же – не Россия, мы – не Путин, мы – законопослушные, мы понимаем, что такое международное законодательство и международное право, мы-то придерживаемся их, мы как раз за это и воюем, чтобы быть демократической страной», – продолжила Верещук.

По ее словам, если переговоры в Нормандском формате не дадут результатов по Донбассу, команда президента Украины будет искать другие механизмы для урегулирования конфликта на Донбассе.

«Если мы видим, что есть такой механизм, как Нормандский формат, мы едем туда, ставим свои собственные "красные линии", защищаем национальные интересы перед Германией, Францией, Россией, США, перед всем мировым сообществом. Если Россия не соглашается, мы, опять же, обращаемся к ООН, денонсируем, обращаемся к такой же резолюции, говорим, что эти платформы не работают и начинаем работать над новыми», – заявила нардеп

«Вот к чему разведение [сил и средств на Донбассе] и все остальное», – добавила Верещук.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»

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