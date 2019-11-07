На ж/д-вокзалах Мариуполя и Винницы для военных открыли залы ожидания

«Укрзализныця» открыла комфортабельные залы ожидания для участников операции Объединенных сил на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Виннице. Об этом сегодня, 7 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Еще 2 зала ожидания открыли для военнослужащих. Теперь на вокзалах Винницы и Мариуполя. В столице, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно», – написал он.

В пресс-службе «Укрзализныци» добавили, что для комфорта посетителей в залах ожидания есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться гладильной доской с утюгом, микроволновой печью и чайником.

«Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения)», – говорится в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!