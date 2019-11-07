На курорте «ДНР» искали взрывчатку

В неподконтрольном украинским властям курортном поселке Седово (Донецкая обл.) сотрудники «МВД ДНР» обнаружили муляж самодельного взрывного устройства. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«6 ноября в поселке Седово спасатели Новоазовска обеспечили пожарную безопасность во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции. Обнаружен муляж СВУ (самодельного взрывного устройства – ред.)», – уверяют в «МЧС».

Там добавляют, что от «МЧС» привлекалось «5 человек личного состава и 1 единица техники».

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