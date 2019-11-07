В соцсетях люди жалуются на закрытие аптеки на «республиканском» курорте в Седово

В неподконтрольном украинским властям курортном поселке Седово (Донецкая обл.) закрыли единственную аптеку. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, с закрытием сезона, поселки Холодное, Обрыв и Седово остались без аптеки. Ближайший аптечный пункт находится в Новоазовске. «Такси из Холодного до Новоазовска и обратно стоит 700 руб. (272 грн по местному курсу на 7.11.2019 - ред.), из Обрыва – 600 руб. (233 грн – ред.), из Седово – 500 руб. (194 грн – ред.). Будем лечиться народными средствами», – пишет автор поста.

В комментариях люди отмечают, что в летний период на курорте «ДНР» работали две аптеки.

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