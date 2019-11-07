Жительницу Донетчины за 10 тыс. грн «устроили на работу» за границей

Жительница Покровска (Донецкая обл.) перечислила мошенникам, которые обещали ей помощь в трудоустройстве за границей, почти 10 тыс. грн. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что ее обманули. Женщина, будучи в поиске работы, наткнулась в интернете на объявление, в котором неизвестные предлагали услуги по трудоустройству за рубежом.

«Покровчанка связалась с представителем рекрутинговой компании, который рассказал ей об условиях труда в Германии и пообещал купить авиабилет в одну сторону по "специальной" цене. Женщина согласилась и перечислила 9,8 тыс. грн на указанный незнакомцем счет. Через несколько дней женщина получила фото своего билета и смс-сообщение от представителя фирмы, в котором тот заверил, что все хорошо и в ближайшее время ей перезвонят и сообщат о дальнейших действиях», – рассказали в полиции.

Прошло более двух недель, однако женщине так никто и не позвонил. Она несколько раз пыталась самостоятельно связаться с мужчиной, но он на звонки не отвечал. Заподозрив, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.

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