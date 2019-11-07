До выборов на неподконтрольном Донбассе нужна перепись населения, – эксперт

Перед тем, как провести местные выборы на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе, украинским властям придется решить вопрос со списками избирателей. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Нужно понимать, что на этой территории 7 лет не было полноценного избирательного процесса – с 2012 года, последних парламентских выборов. Государственный реестр избирателей до 2014 года апгрейдился, но после начала боевых действий доступ к нему был закрыт. Мы не знаем, сколько там вообще проживает граждан Украины, сколько выехало на территорию РФ. О переселенцах мы можем говорить хотя бы с какой-то точностью», – сказала она.

«Там сначала нужно провести национальную или локальную перепись населения. И это не просто визит в квартиру с вопросом, как вас зовут. Это должно быть определенное количество вопросов, которые имеют отношение к идентификации, ответам на социально-важные вопросы», – продолжила Айвазовская.

Эксперт отметила, что перепись населения в Украине финансируется за счет государственного бюджета и для этого нужна подготовленная специальная программа. «После этого нужно возобновить работу отделов Государственного реестра избирателей на основе переписи фактически обновить госреестр. Потому что без списка избирателей, которым можно доверять, ни один избирательный процесс не может быть организован», – подчеркнула глава Гражданской сети «Опора».

Она также заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин, но это можно организовать примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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