Программа строительства жилья для переселенцев должна быть продолжена и расширена, – Геращенко (Фото)

Программа строительства жилья для внутренне перемещенных лиц должна быть продолжена и расширена. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии «Европейская солидарность», бывший первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
В Рубежном (Луганская обл.) Ирина Геращенко, Михаил Забродский и Петр Порошенко пообщались с переселенцами, а также осмотрели дом для ВПЛ, строительство которого было приостановлено в июне. «Готовим депутатские запросы и настаиваем, что программа строительства жилья переселенцам должна быть продолжена и расширена. А эти дома должны получить хозяев, и желательно – до конца этого года», – написала Геращенко.
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