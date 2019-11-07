Вблизи Станицы Луганской НВФ только переоделись в гражданское, – Порошенко

Вблизи Станицы Луганской, по другую сторону моста, участники незаконных вооруженных формирований выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко побывал в Станице Луганской. По его словам, с моста в поселке видно позиции НВФ. «Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял – на самом деле, на той стороне боевики только переоделись в гражданское, до сих пор с оружием остаются на позициях», – сообщил он.

«Моя устойчивая позиция – мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли», – добавил Порошенко.

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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