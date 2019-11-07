Столкновение грузовика и легковушки на Луганщине: Есть пострадавший (Фото)

На Луганщине в среду, 6 ноября, в результате столкновения грузовика и легкового авто пострадал мужчина. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что 6 ноября около 11:00 патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на трассе Р-66, в районе Пролетарского моста.

«На месте инспекторы установили, что во время движения, из-за своей невнимательности, водитель ТС Scania не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость в результате чего допустил столкновение с Daewoo Lanos, который ехал в попутном направлении. В результате происшествия, водитель Daewoo получил телесные повреждения в виде травмы головы и ушиба шейного участка позвоночника. Пострадавший госпитализирован в Лисичанскую городскую больницу», – сообщили в полиции.

Также известно, что оба автомобиля получили механические повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Фото: пресс-служба патрульной полиции Луганской области

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