Новый законопроект по пенсиям неподконтрольному Донбассу вряд ли будет принят, – эксперт

Правозащитники доработали законопроект по выплате пенсий жителям Донбасса – в нем есть мощная социальная составляющая, однако принят он будет вряд ли. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Ева Антоненко, оценивая предложенные правозащитниками изменения.

«Законопроект предполагает полное сохранение за пенсионерами, находящимися на оккупированных территориях, всех выплат, полагающихся по закону», – отметила Антоненко.

В то же время эксперт считает, что подобный законопроект вряд ли будет принят до начала реинтеграции неподконтрольных территорий и проведения там выборов по украинскому законодательству. «Сейчас у нас при власти находится крайне прагматичная команда, которая старается урезать государственные расходы на социальную сферу и субсидии. По этой причине можно предположить, что фракция Зеленского в настоящих условиях законопроект не поддержит», – считает Ева Антоненко.

«Учитывая, что в бюджете на 2020 год на восстановление Донбасса и выплаты пенсий жителям оккупированных территорий не заложено ничего, в случае принятия законопроекта нормы, прописанные в нем, вероятнее всего, могут начать действовать с нового бюджетного периода», – добавляет она.

Главными препятствиями представитель УИАМП называет значительно увеличивающиеся бюджетные расходы. Эксперт также отмечает тот факт, что количество украинских пенсионеров на неподконтрольных территориях неизвестно.

Сумму для выплат рассчитать в этой связи сложно, но, уверена Антоненко, она будет выше озвучиваемых 62 млрд грн. «Дополнительная нагрузка на бюджет будет требовать либо перераспределения расходной части бюджета в ущерб другим статьям, либо привлечения дополнительных средств в виде кредитов», – говорит эксперт.

Также, по ее мнению, не стоит сбрасывать со счетов реакцию «партии войны» и их симпатиков, которые могут пытаться раскачать ситуацию и помешать принятию законопроекта.

Эксперт резюмирует, что в любом случае, решение по принятию данного законопроекта будет полностью лежать на фракции «Слуги народа», поскольку у них монобольшинство.

Более подробно с мнением Евы Антоненко, а также эксперта по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасии Одинцовой можно ознакомиться в нашем материале: «Пенсии переселенцев и неподконтрольного Донбасса: Что предлагают правозащитники в новом законопроекте».

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