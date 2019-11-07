Два механизма получения льгот: Субсидии теперь начисляются по-новому

В Украине с октября 2019 года изменился механизм начисления льгот за коммунальные услуги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

«С октября изменение механизма предусматривает то, что теперь расчеты размера льгот будут осуществляться и уже осуществляются органами социальной защиты населения. Финансирование соответствующих затраты на льготников будет осуществляться двумя механизмами. Первый механизм – это выплата в денежной безналичной форме», – сказал он.

«Льготникам никуда не нужно ходить, чтобы реализовать свое право на льготы. Органы социальной защиты населения самостоятельно по информации, которая содержится в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы, открывают учетные записи в Ощадбанке, и, начиная с октября, соответствующие деньги начисленных льгот перечисляются на соответствующие учетные записи. Дальше уже Ощадбанк осуществляет расчеты с поставщиками услуг», – продолжил Музыченко.

По его словам, есть другой альтернативный механизм, по которому люди, имеющие право на льготы, могут получить их в виде наличных денежных выплат. «Для этого нужно было обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующим заявлением, выразить свое желание получать их наличными и предоставить платежные реквизиты для выполнения перерасчетов», – проинформировал замминистра соцполитики Украины.

«Сейчас более 95% получателей льгот получают их в денежной безналичной форме. На сегодня процедура расчета таких льгот продолжается», – добавил он.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!