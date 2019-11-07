Школьников из Донбасса обучат основам социального предпринимательства

Старшеклассников из Донецкой, Луганской и Львовской областей Украины приглашают пройти специальные тренинги по социальному предпринимательству. Для этого по проекту под названием «Акселератор социального предпринимательства» отберут 15 школ.

Тренинги в этих школах будут проходить с января по март следующего года. По словам соорганизатора тренингов Елены Кучерук, это украинско-немецкий проект.

«Для этих школ, которые мы выберем на конкурсе, мы предлагаем двухдневные тренинги от наших участников социального акселератора. Это не просто преподаватели – это люди, которые занимаются социальным предпринимательством. Вместе с ними мы уже подготовили программу, по которой ученики на протяжении двух дней будут искать свои собственные идеи и учиться, как можно запустить школьное предпринимательство у себя в школе», – рассказала она.

«Учителя, которые подадут анкеты, должны иметь желание запустить школьное предпринимательство, а также собрать 20 учеников, которые согласятся пройти этот тренинг и сгенерировать эти идеи», – добавила Кучерук.

Первое школьное предпринимательство по переработке текстиля в Краматорске появилось весной этого года. Основали его старшеклассники школы № 9. Они шьют сумки из бывших в употреблении вещей – джинсов, футболок, рубашек. Материалы собирают в учебном учреждении, а деньги от продажи изделий тратят на собственные потребности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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