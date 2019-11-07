Эксперт оценил изменения в бюджете-2020 и шансы выполнить главную смету страны

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год. В обновленном проекте увеличены доходы и расходы, предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора. В Кабмине документ называют «бюджетом развития и безопасности». В целом подготовленный ко второму чтению бюджет реалистичен для выполнения, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. В частности, в плюс правительству можно засчитать то, что в документе прописан более-менее достижимый рост экономики, считает экономист. Об этом пишет «Сегодня».

«Рост реального ВВП на уровне 3,7% – это очень высокий рост, очень хороший для Украины, но, к счастью, это не та амбициозная история, о которой говорили в правительстве – 5-6% ВВП в год. К амбициозным целям нужно стремиться, но бюджет намного лучше и правильнее считать на какой-то реалистической базе. Собственно, так и было сделано», – отметила эксперт.

В то же время, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации, может быть ниже ожидаемой, говорит Репко.

«Какие-то доходы могут быть недовыполненные, в частности, поступления от приватизации. Это не доходы собственно, это финансирование дефицита бюджета, который заложен на уровне 12 млрд грн. Раньше, когда они закладывали к первому чтению на уровне 5 [млрд грн] – было более реалистично, 12 – очень амбициозная история», – отметила эксперт.

Она также напомнила, что Украине предстоит погашать долги в следующем году, поэтому важно оставаться в программе Международного валютного фонда (МВФ).

«Дефицит бюджета 2% – умеренный. Это значит, что государство в принципе будет в состоянии его профинансировать. Другой вызов – то, что нам необходимо будет очень много долгов гасить, соответственно – необходимо будет очень много заимствовать денег. Это большой вызов. Если у Украины не будет программы с МВФ, то привлечь эти средства на погашения будет намного сложнее, чем если бы эта программа была», – говорит Репко.

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