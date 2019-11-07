Платежки без учета льгот и субсидий: Механизм компенсации можно выбрать

Квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
«Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер платежки без учета льгот и субсидий. Параллельно с этим соответствующие деньги будут перечисляться либо на их счет в Ощадбанке, либо на другой банк или "Укрпочту", если они обратились в орган соцзащиты относительно получения соответствующих выплат в наличной форме», – сказал он.
«После этого льготник, который предоставил информацию со своим номером мобильного телефона, будет ежемесячно получать от банка SMS-сообщение о том, какая сумма льгот ему начислена и как произошли взаиморасчеты между банком и поставщиками услуг», – рассказал Музыченко.
Замминистра соцполитики обратил внимание на то, что и льготы, и субсидии покрывают лишь часть коммунальных платежей: «Все социальные гарантии базируются на том, что часть коммунальных платежей оплачивает государство в виде льгот или субсидии, часть – непосредственно потребитель. Поэтому льготник, который получает деньги наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил».
«Те льготники, которые получают свою скидку в денежной безналичной форме через Ощадбанк, они, получив SMS-сообщение от банка, должны понять, какую сумму денег не профинансировал Ощадбанк», – добавил замминистра соцполитики.
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