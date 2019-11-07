Украинская сторона готова начать разведение сил в районе Петровского

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств на участке №3 в районе сел Петровское и Богдановка (Донецкая обл.) в пятницу, 8 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает «Интерфакс-Украина».
«Сегодня заканчиваются седьмые сутки [соблюдения режима тишины], сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы [к разведению сил и средств]. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану», – сказал он.
«На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон», – добавил Агеев.
Напомним, 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском.
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