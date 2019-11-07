Через КПВВ «Гнутово» мужчина пытался провезти сигареты с «акцизами» «Л-ДНР» (Фото)

Через контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на подконтрольную территорию мужчина пытался вывезти партию сигарет с «акцизами» «Л-ДНР», а за беспрепятственное пересечение линии разграничения предлагал взятку пограничникам. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На КПВВ «Гнутово» на въезд из временно неподконтрольной украинским властям территории по маршруту «Новоазовск-Мариуполь» прибыл мужчина за рулем автомобиля марки «ВАЗ». Во время осмотра автомобиля водитель вел себя слишком нервозно. Поэтому было принято решение вывести авто из общего потока для проведения углубленного осмотра.

Тогда мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 500 долл. На это предложение получил отказ.

При проведении углубленного осмотра пограничниками и ГФСУ обнаружены табачные изделия, спрятанные под водительским и задним сиденьями, а также в багажном отделении, в месте для запасного колеса. Всего изъято 560 пачек сигарет «Marlboro» с «акцизными марками» «ДНР» и «ЛНР». Мужчина пояснил, что провозил сигареты с целью перепродажи.

Средства и автомобиль гражданина изъяла полиция. Мужчине придется отвечать перед законом за перемещение через линию разграничения табака и за попытку подкупа военнослужащих.

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