В «ДНР» назвали свою дату разведения сил в Петровском

В «ДНР» готовы начать процесс разведения войск на участке вблизи сел Петровское и Богдановка (Донецкая обл.) в субботу, 9 ноября, при одном условии. Об этом сегодня, 7 ноября, местным интернет-ресурсам заявил представитель «ДНР» Руслан Якубов.

«Сегодня нами было передано уведомление СММ ОБСЕ о готовности подразделений народной милиции ДНР приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи населенного пункта Петровское после соответствующего решения Контактной группы – 9 ноября», – сказал он.

Он также утверждает, что 9 ноября «представители народной милиции ДНР» запустят белую сигнальную ракету в знак готовности к процессу разведения сил и средств. В «ДНР» также рассчитывают, что 8 ноября Трехсторонняя контактная группа проведет заседание о разведении сил и средств в режиме видеоконференции, однако с украинской стороны пока такой информации нет.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова начать разведение сил и средств на участке №3 в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября.

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