В «ДНР»: В Шахтерске горняк получил травму

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) в шахте травмирован горняк. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 6 ноября в Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» сотрудник «МЧС» оказывал медицинскую помощь горнорабочему очистного забоя 1984 года рождения, который был травмирован выпавшей породой. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение г. Шахтерска.

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