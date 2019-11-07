На Донетчине возрастет количество спасателей, которые будут восстанавливать дома на линии разграничения

С 1 апреля 2020 года возрастет количество спасателей ГСЧС, которые будут восстанавливать разрушенные дома на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин на совместном совещании по организации и проведению восстановительных работ в области, информирует пресс-служба Донецкой ОГА.

«С 1 апреля 2020 года в Донецкой области согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве между облгосадминистрацией и ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области на территории региона будет находиться большое количество спасателей, которые будут заниматься восстановлением разрушенных домов на линии разграничения», – сказал Филашкин.

Он также проинформировал, что в этом году облгосадминистрация совместно с ГСЧС восстанавливали жилье в Песках, Опытном Водяном, Красногоровке и Марьинке.

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