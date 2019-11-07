Страшное слово «верификация»: Замминистра рассказал о проверках получателей субсидий

Система проверки получателей субсидий в Украине не изменилась. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
«Давайте такое страшное слово, которым всех пугают, "верификация", назовем по-другому – это проверка. Проверка осуществлялась и 10 лет назад, и 5 лет назад, и сегодня осуществляется», – отметил он.
«Перед тем, как определить право на получение субсидии, я хотел бы напомнить, что человек сегодня подает два документа: заявление и декларацию. Всю остальную информацию собирает орган социальной защиты населения. Что он для этого делает? Он выполняет проверку размера доходов, перечня жилищно-коммунальных услуг, тарифов, состава домохозяйства. Уже сегодня, как и раньше, проводится проверка информации для определения права на получение субсидии», – пояснил Музыченко.
По его словам, никаких новых правил пока не вводится, но эта проверка сейчас осуществляется по тем параметрам и характеристикам, которые предусмотрены соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.
«Если мы определяем субсидию на основании доходов, то, соответственно, проверяются доходы. Если предусмотрено, что наличие автомобиля младше 5 лет является критерием для не предоставления субсидии в общих случаях, соответственно, проверяется этот показатель. Информация о дополнительных проверках абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнул замминистра социальной политики.
Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. При этом по новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме.
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