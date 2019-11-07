В Угледаре благоустроили бульвар на 11,6 миллионов (Видео)

В Угледаре (Донецкая обл.) завершили первую очередь реконструкции бульвара «Шахтерский». Об этом сегодня, 7 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Люди довольны, ведь столь обустроенного и упорядоченного общественного пространства в городе не было со времен его основания», – написал он.

По словам главы области, на 2,7 гектарах территории устроили клумбы, высадили деревья и кустарники. «Там есть место и для проведения массовых мероприятий, и для тихого отдыха, и детская площадка, и аллеи для прогулок», – отметил Кириленко.

Реконструкцию проводили за счет областного фонда охраны окружающей среды. На все потратили 11 млн 615 тыс. грн.

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