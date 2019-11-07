Во время сбора урожая: В поле на Донетчине обнаружили мину времен Второй мировой войны

За пределами села Богородичное (Славянский р-н, Донецкая обл.) во время сбора урожая в поле, примерно в 2 км от жилого сектора, была найдена минометная мина 82 мм времен Второй мировой войны.Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба пожарной охраны Славянска на своей странице в Facebook.

Сообщение об обнаружении подозрительного взрывоопасного предмета поступило в Службу спасения по телефонной линии «101» 5 ноября. «Чаще всего устаревшие снаряды граждане находят на открытых территориях вблизи населенных пунктов, а также во время земельных или строительных работ», – говорится в сообщении.

Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно обезвредить найденные боеприпасы.

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