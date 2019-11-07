Украинцам на неподконтрольном Донбассе и в Крыму хотят упростить выдачу документов

Министерство юстиции Украины вместе с комитетами Верховной Рады и партнерами из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готовят внедрение административной процедуры для более простого получения документов на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом сообщила начальник управления регистрации актов гражданского состояния Минюста Ирина Дубиковская, сегодня, 7 ноября, передает «Укринформ».

«Сейчас мы совместно с комитетами Верховной Рады, совместно с общественностью, с нашими партнерами из УВКБ ООН и "Право на защиту" работаем над тем, чтобы внедрить в Украине административную процедуру и позволить украинцам быстрее, качественнее, без бюрократии получать документы именно на оккупированных территориях», – заявила Дубиковская.

Она отметила, что для Минюста сейчас важна административная процедура относительно неподконтрольных территорий. «Эта процедура важна, потому что очень много детей, которые родились на оккупированных территориях, документированы украинскими свидетельствами. С 2016 года по настоящее время у нас есть показатель 40 тысяч, но это не все те дети, которые родились у граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Луганска и Донецка», – сказала Дубиковская.

Как сообщалось ранее, за три года в Украине было зарегистрировано 27 453 фактов рождения, которые состоялись на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и 52 745 фактов смерти.

Напомним, Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. По мнению правозащитников, новая процедура по сути никак не решает проблему.

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