Ситуация в пунктах пропуска днем 7 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 7 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Геннадий: «11:09. Выезд Горловка, на милиции никого, основная почти от милиции».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Окси: «13:19. "Каргилл" в Украину: 50 основная, 30 льгота».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Irina: «10:36. Еленовка – Донецк – 30-40 машин»;
- Александр: «11:04. Еленовка: очередь не доезжая магазина»;
- Александр: «11:09. В Еленовке в сторону Украины машин 30-40»;
- Владимир: «12:46. Еленовка в Украину – 30 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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