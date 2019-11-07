Ситуация в пунктах пропуска днем 7 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Геннадий: «11:09. Выезд Горловка, на милиции никого, основная почти от милиции».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Окси: «13:19. "Каргилл" в Украину: 50 основная, 30 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Irina: «10:36. Еленовка – Донецк – 30-40 машин»;

Александр: «11:04. Еленовка: очередь не доезжая магазина»;

Александр: «11:09. В Еленовке в сторону Украины машин 30-40»;

Владимир: «12:46. Еленовка в Украину – 30 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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