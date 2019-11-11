Бизнес в 19 лет: Переселенец из Горловки открыл студенческое кафе (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) переселенец-студент из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Даниил Москот в 19 лет открыл свой первый бизнес – студенческое кафе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) на своей странице в Facebook.

Так, с началом вооруженного конфликта на Донбассе Горловский институт иностранных языков, где учился Даниил, переехал в Бахмут. Когда вуз-переселенец начал получать материальную поддержку от международных организаций, в первую очередь стали ремонтировать аудитории. А так как специального места для обеда у студентов не было, Даниил предложил администрации учебного заведения обустроить на первом этаже кафетерий. «Реализация моих планов состоялась, когда сошлись все факторы, прежде всего финансовый. Летом после второго курса я собирался поехать работать за границу, чтобы заработать деньги на открытие дела», – рассказал Даниил.

Чтобы заработать деньги на открытие дела, пока в институте длился ремонт помещения, Даниил уехал за границу. Домой парень вернулся с достаточной суммой, которую и направил на старт бизнеса. «Все могло пойти иначе, могло провалиться. Но мы пошли на риск, и все получилось», – поделился парень.

Сейчас его бизнес развивается хорошо. В меню студенческого кафе представлено уже более 20 позиций.

Даниил отмечает, что стремится поддерживать наиболее демократичные цены и высокое качество продуктов. При этом он прислушивается к каждому клиенту и старается избегать недостатков. «Человек всегда должен быть удовлетворен услугами. Клиент должен идти из заведения довольным, потому что это будет способствовать возвращению», – считает Даниил Москот.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: