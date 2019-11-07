В Минсоцполитики пояснили, как начисляются льготы на коммунальные платежи

По новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

«Выбор формы, каким образом получать соответствующую социальную гарантию, на сегодняшний день делегирован самому льготнику. Если ему удобнее получать эти деньги наличными и самостоятельно рассчитываться с поставщиками услуг, пожалуйста, он может это реализовать», – сказал он.

Замминистра социальной политики напомнил, что в случае компенсации льгот в безналичной форме, Ощадбанк самостоятельно осуществляет расчеты за коммунальные услуги с поставщиками.

«Но для того, чтобы все получатели льгот могли их получить, было реализовано, что по умолчанию предоставление льгот происходит в денежной безналичной форме. То есть органы социальной защиты населения самостоятельно, подчеркиваю, открывают учетные записи в Ощадбанке, проводят расчеты размера льгот и перечисляют соответствующие деньги на Ощадбанк», – заявил Музыченко.

Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов.

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