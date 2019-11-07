Мужчина, следовавший из «ДНР», пытался пересечь КПВВ «Новотроицкое» за взятку

Сегодня, 7 ноября, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) мужчина предложил пограничникам взятку, чтобы пересечь линию разграничения по паспорту, в котором была обнаружена подделка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что военнослужащие Донецкого пограничного отряда с помощью информационных щитов, объявлений на служебных кабинках, в личном общении и через СМИ доводят информацию о том, что все контрольно-проверочные процедуры на КПВВ являются бесплатными – граждане продолжают попытки совершить преступление, предлагая пограничникам неправомерное вознаграждение», – говорится в сообщении.

Так, сегодня на въезд с временно неподконтрольной украинской власти территории на КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Донецк – Волноваха прибыл 28-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Volkswagen». При проведении контрольно-проверочных мероприятий в паспорте гражданина была выявлена подделка мастичной и конгревной печати и подписи на втором возрастном фото.

«Чтобы все же беспрепятственно пересечь линию разграничения, мужчина предложил пограничникам из состава Объединенных сил неправомерную выгоду в размере 500 грн, на что получил отказ. Факт предложения зафиксирован, сообщение о совершении уголовного преступления передано в Нацполицию», – рассказали в пресс-службе.

Пограничники напоминают, что пропуск через линию разграничения, прохождение всех контрольно-проверочных процедур является бесплатным. Предложение же неправомерного вознаграждения военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность.

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