Россия увеличила военное обеспечение «Л-ДНР»

Российская Федерация активизировала поставки на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса боеприпасов и военного имущества. Об этом сегодня, 7 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство России, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, активизировало логистическое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Праута.

В частности, с начала ноября возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы, боеприпасов и военного имущества на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным ГУР, поскольку движение автомобильных колонн через населенные пункты неподконтрольной территории осуществляется преимущественно в ночное время, это приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

«Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем. Российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других авариях при транспортировке боеприпасов и взрывоопасных материалов», – сказал спикер Минобороны.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!