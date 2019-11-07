$200 за гектар земли: На Донетчине чиновница Госгеокадастра попалась на взятке

В Донецкой области первый заместитель начальника Главного управления Госгеокадаста задержана за вымогательство и получение взятки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что чиновница требовала деньги за согласование разрешений для предприятий, занимающихся оформлением земельных участков в собственность. Взятка составила $200 долл. США за каждый гектар земли.

«Установлено, что первая заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области создавала искусственные преграды для лиц, получающих разрешения на разработку землеустроительной документации», – говорится в сообщении.

Так, к заместителю начальника ГУ Госгеокадастра обратился предприниматель, который оказывает консультативные услуги гражданам по оформлению в собственность земельных участков. Чиновница сообщила ему, что предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства на 3 участка общей площадью 6,25 га будет возможно только после передачи ей денег.

При получении взятки в $1 200 долл. чиновница была задержана полицейскими. «Правонарушения квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)», – сказано в сообщении.

Сейчас уголовное производство в отношении обвиняемой направлено в суд. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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