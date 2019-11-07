Трудное положение: На Луганщине три лесхоза признаны убыточными

В Луганской области руководители лесных хозяйств подвели итоги хозяйственно-финансовой деятельности предприятий за 9 месяцев 2019 года, согласно которым 3 лесхоза признаны убыточными, а один неэффективным. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Главные специалисты областного управления отметили, что в настоящее время предприятия находятся в трудном финансовом положении.

Так, по итогам 9 месяцев три предприятия области признаны убыточными: Сватовский, Беловодский и Старобельский лесхозы. Также неэффективным оказался Северодонецкий лесхоз.

«За 9 месяцев текущего года предприятиями получено чистого дохода от реализации продукции 68,7 млн грн. Уплачено налогов в бюджеты всех уровней 34,3 тыс. грн и единого социального взноса 9,1 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Также, подведомственным предприятиям рекомендовано более активно сотрудничать с правоохранительными органами для помощи в охране лесов от незаконных рубок и незаконного оборота лесопродукции.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!