В Госпогранслужбе пояснили, почему КПВВ «Золотое» пока работает в одностороннем порядке

Для полноценного функционирования КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) нужно улучшить инфраструктуру – дообустроить сервисные зоны и другие помещения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины полковник Владимир Никифоренко, сообщает сегодня, 7 ноября пресс-центр ГПСУ.

«Руководство Госпогранслужбы понимает важность полноценного функционирования этого контрольного пункта. И в случае его открытия людям будет легче и комфортнее пересекать линию разграничения в пределах Луганской области. Также это разгрузит КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское". Однако для обеспечения безопасности и ритмичности пропускных операций необходимо улучшить инфраструктуру "Золотого". Для полноценного функционирования нужно дообустроить сервисные зоны и другие помещения», – сказал Никифоренко.

В Госпогранслужбе отметили, сейчас КПВВ работает в одностороннем порядке, поскольку незаконные вооруженные формирования (НВФ) блокируют пропускные операции со своей стороны.

Также, сейчас здесь осуществляется пропуск жителей города Золотое и населенных пунктов вблизи Золотого.

Отмечается, что украинская сторона неоднократно пыталась запустить его полноценную работу.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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