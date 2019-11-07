В Украине живут 35 тыс. человек без гражданства

В Украине проживают более 35 тыс. лиц не имеют гражданства. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу сегодня, 7 ноября, в Киеве, передает «Укринформ».

«Во всем мире более 10 миллионов людей, которые не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тыс. человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет наибольшие цифры в Европе в отношении людей, которые находятся под риском безгражданства», – отметил Матеу.

Однако, отметил он, эту проблему можно преодолеть. К примеру, в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.

По словам Матеу, это было сделано усилиями правительства, гражданского общества и при международной поддержке.

«Поэтому в Украине мы поддерживаем правительство в том, чтобы предотвратить безгражданство или преодолеть его. Мы приветствуем регистрацию законопроекта в Верховной Раде на прошлой неделе, который будет определять процедуру определения статуса людей, которые могут оказаться под риском безгражданства», – сказал представитель УВКБ ООН в Украине.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: