Через КПВВ Донетчины пытали провезти ветеринарные препараты

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» вчера, 10 ноября, пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения ветеринарные препараты. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины ветеринарных препаратов стоимостью почти 24 тыс. грн. Товар, который перемещался с нарушением установленных правил, изъят представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления», – сказано в сообщении.

Кроме того, на КПВВ «Майорское» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался «договориться» о содействии в перемещении товаров на неподконтрольную украинским властям территорию. «На такое предложение пограничники ответили отказом. О данном факте сообщено сотрудникам Национальной полиции», – говорится в сообщении.

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