В Минсоцполитики рассказали о размерах льгот и субсидий в октябре-ноябре

В Украине средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составил около 540 грн, а средний размер льготы – около 420 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве сообщил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

«Учитывая то, что октябрь – это лишь часть отопительного сезона, средний размер рассчитанных льгот составляет примерно 420 грн на одного льготника. Средний размер субсидий за октябрь составил около 540 грн на одно домохозяйство», – сказал он.

По его словам, поскольку октябрь был достаточно теплым, это поможет сэкономить получателям льгот и субсидий: «Реально отопление в городах начали включать где-то в конце 20-х чисел, а в некоторых городах 27-28 октября. Учитывая эту ситуацию, а также то, что льготы и субсидии рассчитаны фактически с 15 октября, в данном случае есть реальная экономия. Если средняя платежка составляет 300-350 грн, а размер субсидии около 540 грн, то в среднем домохозяйство, которое получает субсидию, в октябре за счет теплой погоды и в отдельных случаях за счет экономного использования энергоресурсов сможет сэкономить около 150-200 грн».

«В ноябре размеры льгот и субсидий будут увеличиваться, учитывая то, что это уже месяц полностью отопительного периода. В прошлом отопительном периоде средний объем субсидии за полный месяц отопительного периода составил около 1,5 тыс. грн. В этом отопительном сезоне эта сумма будет примерно такой же», – сообщил замминистра социальной политики Украины.

Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. При этом по новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме.

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