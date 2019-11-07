Замминистра соцполитики заверил, что денег на субсидии хватит

В государственном бюджете и на этот, и на следующий год заложена необходимая сумма для выплаты субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
«В 2019 году при 4 млн получателей жилищной субсидии соответствующая сумма составляет более 47 млрд грн. Ровно такая же сумма заложена на следующий год», – сказал он.
По его словам, волноваться получателям субсидий не стоит. «Денег на следующий год заложено не меньше, чем в этом году и на субсидии всем финансирования хватит», – резюмировал Музыченко.
Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. При этом по новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме.
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