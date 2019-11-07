Ляшко требует открыть против Геруса дело за госизмену и злоупотребление властью

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что против главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса нужно открыть уголовное дело за госизмену и злоупотребление властью. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

«По вчерашним событиям полиция открыла уголовное дело по факту насилия в отношении государственного деятеля. Пусть уточнят: какой страны "государственный деятель" потерпевший Герус? Поскольку у нормальных людей язык не повернется назвать "государственным деятелем" предателя, который запустил в Украину российскую электроэнергию, позволив стране-агрессору накинуть на нас энергетическую удавку. Поэтому уголовное дело должно быть возбуждено против Геруса за государственную измену и злоупотребление властью!», – написал Ляшко.

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и скандальный нардеп, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Ранее на странице Ляшко в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса. «В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать», – заявил Ляшко.

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