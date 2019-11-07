Шахтерам выплатят долги по зарплатам: Подписаны изменения в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно изменениям, в госбюджете на 2019 году предусмотрено выделение дополнительных 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

Кроме этого, изменения в госбюджет предусматривают перераспределение средств по ряду бюджетных программ.

Ранее народный депутат Украины Ирина Верещук заявляла, что шахтерам ГП «Первомайскуголь» (Луганская обл.) выплатят долги по зарплатам до конца этой недели.

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