Двум жительницам Луганщины вынесен приговор за участие в «референдуме ЛНР»

Две жительницы города Горское (Попаснянский р-н, Луганская обл.), депутаты Горского городского совета, осуждены за участие в организации и проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в судебном заседании прокурором доказано, что в мае 2014 года женщины предоставили добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве «головы» и «секретаря» так называемой «участковой избирательной комиссии». «Предварительно вступив в преступный сговор, депутаты организовали и провели в помещении учебного заведения незаконный "референдум" по отделению Луганской области от территории Украины. По завершению "волеизъявления" женщины осуществили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности ЛНР"», – говорится в сообщении.

Приговорами Попаснянского районного суда Луганской области двое депутатов Горского городского совета VI созыва признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«Исследовав доказательства стороны обвинения, учитывая признание указанными лицами своей вины и готовность активно содействовать раскрытию преступления и изобличению других соучастников, суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком», – уточнили в прокуратуре.

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